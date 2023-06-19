استفاقة حارس باريس سان جيرمان بعد شهر كامل من الغيبوبة

كشفت ألبا سيلفا، زوجة الإسباني سيرجيو ريكو، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، عن استفاقة اللاعب من الغيبوبة بعد شهر كامل.

ريكو في غيبوبة منذ قرابة الشهر بعد تعرضه لحادث ركوب حصان في الأندلس، عندما كان في طريقه إلى القداس بالقرب من "ديل روسيو"، عندما وقع "الحادث الخطير".

وتركته إصابات الرأس التي لحقت به في العناية المركزة قبل أسبوعين، وخرج حارس المرمى الإسباني من التخدير، ليعود إلى غيبوبة بعد عدة ساعات فقط.

وقالت زوجته لتليفزيون «Telecinco» الإسباني، إن اللاعب استفاق من الغيبوبة ولم يعد مخدرًا بل تعرف على عائلته.

وفاز ريكو المولود في إشبيلية، بلقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق مسقط رأسه، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019.

وانتقل حارس المرمى إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في عام 2019 أيضًا، قبل أن يصبح الانتقال رسميًا في 2020، ثم أعير من الجانب الفرنسي إلى ريال مايوركا الإسباني في يناير 2022 من العام الماضي.