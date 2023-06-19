"برنامج الأغذية العالمي" و"الأوبك" يوسعان الشراكة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم اتفاقية تعاون، لتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وبناء أنظمة غذائية قادرة على التكيف مع المناخ، ويهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق التكيف لمواجهة مخاطر المناخ في القطاع، وتعزيز الحلول الزراعية الذكية والمبتكرة، وتسريع التقدم نحو هدف التنمية المستدامة 2 "القضاء على الجوع".

قال عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق أوبك، إنه فخور بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لمعالجة القضية الخاصة بالأمن الغذائي العالمي، مشيرًا إلى أن الشراكة تدعم خطة عمل الأمن الغذائي الخاصة بالصندوق، والتي توفر مليار دولار، لدعم التدابير المتوسطة والطويلة الأجل في البلدان الشريكة.

ومن جانبه قال ستانليك سامكانج، المدير الأول للشراكات الاستراتيجية في برنامج الأغذية العالمي، إن هذه الشراكة مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية مهمة وتأتي في وقت حرج، موضحًا أن أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب النزاعات وجائحة كورونا تتطلب منا جميعًا أن نجمع جهودنا ومواردنا معًا لصالح المجتمعات والبلدان. جنبًا إلى جنب مع صندوق الأوبك.

وفي السياق وقعت المؤسستان مذكرة تفاهم اليوم في فيينا، وسيؤدي التعاون المتزايد بين صندوق الأوبك وبرنامج الأغذية العالمي إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية الأكثر عرضة لتغير المناخ ، ولا سيما النساء.

وسيعمل الشركاء على تصميم مشاريع وبرامج لمساعدة البلدان المؤهلة، والقيام بأنشطة مشتركة في مجال المساعدة الفنية وبناء القدرات والترويج للحلول التقنية والمالية المبتكرة وتعزيز تبادل المعرفة، حيث تم إطلاق خطة عمل الأمن الغذائي الخاصة بصندوق أوبك بقيمة مليار دولار أمريكي في يونيو 2022، ودخلت حيز التنفيذ على الفور بقرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للأردن، تليها قروض في زيمبابوي (15 مليون دولار أمريكي)، كوت ديفوار (60 مليون دولار أمريكي)، وباراغواي (30 مليون دولار أمريكي) وأوزبكستان (50 مليون دولار أمريكي) لدعم مشاريع الأمن الغذائي في هذه البلدان.