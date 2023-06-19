الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"برنامج الأغذية العالمي" و"الأوبك" يوسعان الشراكة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم اتفاقية تعاون، لتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وبناء أنظمة غذائية قادرة على التكيف مع المناخ، ويهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق التكيف لمواجهة مخاطر المناخ في القطاع، وتعزيز الحلول الزراعية الذكية والمبتكرة، وتسريع التقدم نحو هدف التنمية المستدامة 2 "القضاء على الجوع".

قال عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق أوبك، إنه فخور بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لمعالجة القضية الخاصة بالأمن الغذائي العالمي، مشيرًا إلى أن الشراكة تدعم خطة عمل الأمن الغذائي الخاصة بالصندوق، والتي توفر مليار دولار، لدعم التدابير المتوسطة والطويلة الأجل في البلدان الشريكة. 

ومن جانبه قال ستانليك سامكانج، المدير الأول للشراكات الاستراتيجية في برنامج الأغذية العالمي، إن هذه الشراكة مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية مهمة وتأتي في وقت حرج، موضحًا أن أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب النزاعات وجائحة كورونا تتطلب منا جميعًا أن نجمع جهودنا ومواردنا معًا لصالح المجتمعات والبلدان. جنبًا إلى جنب مع صندوق الأوبك.

وفي السياق وقعت المؤسستان مذكرة تفاهم اليوم في فيينا، وسيؤدي التعاون المتزايد بين صندوق الأوبك وبرنامج الأغذية العالمي إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية الأكثر عرضة لتغير المناخ ، ولا سيما النساء. 

وسيعمل الشركاء على تصميم مشاريع وبرامج لمساعدة البلدان المؤهلة، والقيام بأنشطة مشتركة في مجال المساعدة الفنية وبناء القدرات والترويج للحلول التقنية والمالية المبتكرة وتعزيز تبادل المعرفة، حيث تم إطلاق خطة عمل الأمن الغذائي الخاصة بصندوق أوبك بقيمة مليار دولار أمريكي في يونيو 2022، ودخلت حيز التنفيذ على الفور بقرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للأردن، تليها قروض في زيمبابوي (15 مليون دولار أمريكي)، كوت ديفوار (60 مليون دولار أمريكي)، وباراغواي (30 مليون دولار أمريكي) وأوزبكستان (50 مليون دولار أمريكي) لدعم مشاريع الأمن الغذائي في هذه البلدان.

صندوق الأوبك للتنمية صندوق الأوبك برنامج الأغذية العالمي الأمن الغذائي الأمن الغذائي العالمي المناخ

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

رسالة طمأنة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن التصحيح الإلكترونى

السجن 3 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

تعاون بين الأوبرا والمتحدة.. التفاصيل الكاملة للمشروع الفنى الجديد "الأساتذة ومدحت صالح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين