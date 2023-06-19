الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسنين ومى زين الدين يحضران عمومية الاتحاد الدولى لسلة الكراسى المتحركة

حسنين ومي زين الدين
حسنين ومي زين الدين

حضر الثنائي إيهاب حسنين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة مي زين الدين، رئيسة لجنة التطوير لكرة السلة للكراسي المتحركة باللجنة البارالمبية المصرية، اليوم الإثنين، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة للكراسي المتحركة بدبي، والتابع للجنة البارالمبية الدولية.

وأقيمت اليوم الإثنين، الانتخابات التي تحدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة للكراسي المتحركة خلال الأربع سنوات المقبلة، حيث إن إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ممثلًا عن اللجنة البارالمبية نيابة عن الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية.

وبعد انتهاء الاجتماع، قام إيهاب حسنين بالتقاط صورة تذكارية مع رئيس الاتحاد الدولي للسلة للكراسي المتحركة Ulf Mehrens الذي تم انتخابه بالتزكية.

ويعقد الاجتماع خلال الفترة من 17 وحتى 20 يونيو الجاري، على هامش بطولة العالم المقامة حاليًا في دبي ويشارك بها المنتخب الوطني للسلة للكراسي المتحركة.

وفي سياق متصل، أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة منافساته في بطولة العالم بحصوله على المركز الرابع عشر، في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة في تاريخ إفريقيا.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة إيهاب حسنين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ويقود المنتخب فنيًا عادل شريف، وجمال جاد الرب مدربًا، ومحمد رشاد المدير الإداري.

وتقام بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بمشاركة 28 منتخباً، بواقع 16 للرجال و12 للسيدات، وهذه المرة الأولى التي يقام فيها الحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط، منذ انطلاقته في 1973.

اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الاتحاد الدولي لكرة السلة الانتخابات البارالمبية الجمعية العمومية الدكتور حسام الدين مصطفى

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

أبرزها الحقن بالهرمونات.. خبراء يحذرون من طرق خفية لزيادة لحوم الأضاحي

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

"افتتاح مقر للمرأة السويفية" منها.. جهود الدولة لدعم السيدات في بني سويف

تأجيل محاكمة معتز مطر وزوبع و15 آخرين بتهم الإرهاب لـ 16 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين