حسنين ومى زين الدين يحضران عمومية الاتحاد الدولى لسلة الكراسى المتحركة

حضر الثنائي إيهاب حسنين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة مي زين الدين، رئيسة لجنة التطوير لكرة السلة للكراسي المتحركة باللجنة البارالمبية المصرية، اليوم الإثنين، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة السلة للكراسي المتحركة بدبي، والتابع للجنة البارالمبية الدولية.

وأقيمت اليوم الإثنين، الانتخابات التي تحدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة للكراسي المتحركة خلال الأربع سنوات المقبلة، حيث إن إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ممثلًا عن اللجنة البارالمبية نيابة عن الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية.

وبعد انتهاء الاجتماع، قام إيهاب حسنين بالتقاط صورة تذكارية مع رئيس الاتحاد الدولي للسلة للكراسي المتحركة Ulf Mehrens الذي تم انتخابه بالتزكية.

ويعقد الاجتماع خلال الفترة من 17 وحتى 20 يونيو الجاري، على هامش بطولة العالم المقامة حاليًا في دبي ويشارك بها المنتخب الوطني للسلة للكراسي المتحركة.

وفي سياق متصل، أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة منافساته في بطولة العالم بحصوله على المركز الرابع عشر، في إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة في تاريخ إفريقيا.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة إيهاب حسنين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ويقود المنتخب فنيًا عادل شريف، وجمال جاد الرب مدربًا، ومحمد رشاد المدير الإداري.

وتقام بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بمشاركة 28 منتخباً، بواقع 16 للرجال و12 للسيدات، وهذه المرة الأولى التي يقام فيها الحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط، منذ انطلاقته في 1973.