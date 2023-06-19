"الشباب والرياضة": أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى الهمم مستمرة طوال الصيف

واصلت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية، إدارة "قادرون باختلاف" بذوي القدرات والهمم، تنفيذ التدريبات والأنشطة المختلفة فى جميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع المنتشرة في محافظات مصر لذوي القدرات خلال فصل الصيف.

تدريبات فنية ومشغولات يدوية لذوى الهمم بمحافظة المنيا

وأقيمت تدريبات فنية ومشغولات يدوية متنوعة بمركز تنميه الفنون والإبداع لذوى القدرات والهمم بمركز شباب ماقوسة بمحافظة المنيا.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بأبنائنا "القادرون باختلاف" وتوفير الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع، في ضوء الرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهاراتهم وصقلها، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوى البدني لديهم، بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

يذكر أن مواعيد التدريبات من الأحد إلى الأربعاء في تمام العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.