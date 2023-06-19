الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الشباب والرياضة": أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى الهمم مستمرة طوال الصيف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية، إدارة "قادرون باختلاف" بذوي القدرات والهمم، تنفيذ التدريبات والأنشطة المختلفة فى جميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع المنتشرة في محافظات مصر  لذوي القدرات خلال فصل الصيف.

IMG-20230619-WA0049

تدريبات فنية ومشغولات يدوية لذوى الهمم بمحافظة المنيا

وأقيمت تدريبات فنية ومشغولات يدوية متنوعة بمركز تنميه الفنون والإبداع لذوى القدرات والهمم بمركز شباب ماقوسة بمحافظة المنيا.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بأبنائنا "القادرون باختلاف" وتوفير الإمكانيات لهم لدمجهم في المجتمع، في ضوء الرعاية والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهاراتهم وصقلها، علاوة على تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوى البدني لديهم، بالإضافة إلى تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

يذكر أن مواعيد التدريبات من الأحد إلى الأربعاء في تمام العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

IMG-20230619-WA0047
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية الار الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التعاون المشترك الأنشطة المختلفة

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

أبرزها الحقن بالهرمونات.. خبراء يحذرون من طرق خفية لزيادة لحوم الأضاحي

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

تأجيل محاكمة معتز مطر وزوبع و15 آخرين بتهم الإرهاب لـ 16 يوليو

تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الإسماعيلية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين