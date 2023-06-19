الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"جوتيريش": 2.5 مليون سودانى تركوا منازلهم بسبب الحرب

جوتيريش
جوتيريش

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن 2,5 مليون سوداني أُجبروا على ترك منازلهم بسبب الحرب المشتعلة بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة، خلال كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية للسودان، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في السودان أصبح كارثيًا، وتأثير تلك الحرب غير مقتصر على السودان فقط، بل على دول المنطقة كافة.

وأضاف أنه على المجتمع الدولي تمويل الاحتياجات الإنسانية للسودان، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب السودانيين لتحسين مستقبلهم.

جوتيريش انطونيو جوتيريش الحرب السودانية القاهرة الإخبارية أمين عام الأمم المتحدة

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