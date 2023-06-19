الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى رمد طهطا يبدأ في إجراء عمليات المياه البيضاء

مستشفى رمد طهطا
مستشفى رمد طهطا

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء مستشفى رمد طهطا في إجراء عمليات المياه البيضاء للمواطنين على نفقة الدولة، وقد تم بالفعل إجراء أول 6 عمليات بالمجان.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وخطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين .

ومن جانبه قال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن هذه الخطوة نقطة البدء لدخول مستشفى رمد طهطا في منظومة عمل القضاء على قوائم الانتظار، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية، مشيرا لما تشهده محافظة سوهاج خلال الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ في القطاع الطبي على مستوى المنشآت والخدمات المقدمة للمواطنين.

إجراء عمليات ارة الصحة 6 عمليات أتى الـ الاخ الان الإنتظار أفضل مستوى

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

ضمنهم ميسي.. 5 لاعبون رفضوا الدوري السعودي بسبب زوجاتهم

"حجازى" يشدد على عدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة وتطبيق التفتيش بكل حزم

السجن 3 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين