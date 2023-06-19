الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سفيرة النرويج: مصر لابد أن تكون مركزًا للمشروعات الخضراء لموقعها الجغرافي المتميز

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يلتقي سفيرة النرويج

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، هيلدا كليمتسدال سفير دولة النرويج بالقاهرة؛ لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعرب المحافظ عن اهتمامه بزيادة التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين الجانبين، كما أكد أن الإسكندرية لديها العديد من مقومات الجذب السياحي.

فيها أعربت السفيرة عن إعجابها بمدينة الإسكندرية وانبهارها الكبير بتاريخها العريق؛ وإنها ليست المرة الأولى التي تزورها ولن تكون الأخيرة، مضيفة أنها سوف تزور مكتبة الإسكندرية لاحقًا حيث أن لها مكانة مميزة لديها وخاصة أن الشركة التي قامت بتصميم المكتبة هي شركة نرويجية.

وخلال اللقاء؛ أكد الشريف أن الدولة المصرية مهتمة بالمشروعات الخضراء بشكل كبير للحد من مخاطر التغييرات مناخية خاصة في مدينة الإسكندرية.

ومن جانبها؛ أشارت السفيرة إلى أنها ستلتقي بممثلي عدد من الشركات النرويجية المهتمة بالهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر للسفن؛ لافتة إلى أن مصر لابد أن تكون مركزًا لهذه المشاريع نظرا لموقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس بها.

محافظ الإسكندرية يلتقي سفيرة النرويج
محافظ الإسكندرية يلتقي سفيرة النرويج
محافظ الإسكندرية يلتقي سفيرة النرويج
محافظ الإسكندرية يلتقي سفيرة النرويج
محافظ الإسكندرية يلتقي سفيرة النرويج
محافظ الإسكندرية يلتقي سفيرة النرويج
الإسكندرية سفير دولة النرويج لتعزيز سبل التعاون المشترك التبادل التجاري والاقتصادي الجذب السياحي

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