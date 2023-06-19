تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الإسماعيلية"

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، تأجيل استكمال محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية ولاية الإسماعيلية لجلسة 17 يوليو.

وأسندت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وواجه بعضهم تهم تمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.