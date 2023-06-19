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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الإسماعيلية"

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، تأجيل استكمال محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية ولاية الإسماعيلية لجلسة 17 يوليو.

وأسندت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وواجه بعضهم تهم تمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.

استكمال محاكمة أعضاء الخلية الانضمام لجماعة ارهابية الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى انضمام لجماعة ارهابية برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تمويل الإرهاب جنايات الشروق

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