شكرى: مصر قدمت 300 طن مساعدات طبية للسودان واستقبلت نحو ربع مليون سودانى

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر قدمت 300 طن من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى السودان، بالإضافة إلى تسهيل إجلاء نحو 10 آلاف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية واستقبال ما يربو على ربع مليون سوداني، أي ما يعادل 60% من إجمالي الفارين من أعمال العنف.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر دعم السودان: "وفرت مصر وتستمر في توفير موارد ضخمة، لضمان تشغيل المعابر الحدودية بشكل دائم لاستقبال الأعداد غير المسبوقة من الفارين من الصراع وتقديم الخدمات والمساعدات الطبية والغذائية والنفسية العاجلة لهم".

وأكد أن مصر تحث المجتمع الدولي على ضرورة توفير المساعدات الإغاثية العاجلة للسودان، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم صمود المجتمعات المضيفة للأشقاء السودانيين في دول الجوار وتحقيق التعايش السلمي والتناغم المجتمعي فيها.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية، خلال المؤتمر رفيع المستوى، لدعم الاستجابة الإنسانية فى السودان والمنطقة، وذلك بدعوة وتنظيم مشترك من مصر والسعودية وقطر وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى، حيث تم عقده افتراضيًا.