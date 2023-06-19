الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل محافظ الدقهلية لمتابعة المشروعات القومية المشتركة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في إطار زيارته لمحافظة بورسعيد، لمتابعة عدد من مشروعات التعاون المشتركة بين محافظتي بورسعيد والدقهلية، وذلك بحضور نواب محافظة الدقهلية أحمد الحديدي والمهندس حسن المير والمهندس وليد فرعون واللواء عاطف وجدي السكرتير العام وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والجهات الأمنية والتنفيذية.

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في بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بزيارة محافظ الدقهلية لمحافظة بورسعيد، مستعرضا فيليما تسجيليا يوضح المشروعات القومية التي جرت ببورسعيد مؤخرا ، كما استعرض محافظ بورسعيد نبذة حول المشروعات القومية المشتركة بين محافظتي بورسعيد والدقهلية، وعلى رأسها تطوير بحيرة المنزلة، مشيرا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى أولوية كبرى لبحيرة المنزلة لتوفير حياة كريمة لأهالى بحيرة المنزلة، فضلا عن مخطط تطوير منطقة المثلث، باعثا رسالة طمانينة لأهالى بحيرة المنزلة بأنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بتطوير بحيرة المنزلة ومنطقة المثلث.

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وخلال كلمته، آعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بزيارة المدينة الباسلة، مثنيا على جهود محافظ بورسعيد في تطوير بورسعيد على كافة الاصعدة، متطرقا للحديث عن مشروع تطوير بحيرة المنزلة، والمبادرات الاجتماعية والزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بورسعيد والدقهلية والبنك الزراعي، ومشروع إنشاء طريق الحزام الٱمن، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من المشروعات الاستثمارية التي تعظم من جهود الدولة المصرية.

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