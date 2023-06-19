استثمار السيول.. شروط الاشتراك في مسابقة "ابتكار" لحل أزمة الموارد

تواصل وزارة الموارد المائية والري استعداداتها اللازمة لانعقاد أسبوع القاهرة السادس للمياه، الذى يحمل عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر نهاية العام الجاري.

كما يستهدف أسبوع القاهرة السادس للمياه دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي وخطط مواجهة التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة على موارد المياه وخاصة مصر.

فى السياق، أعلنت اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه 2023 عن مسابقة "ابتكار" التى تهدف إلى تشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للمشكلات الملحة التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام.

كما تستهدف مسابقة "ابتكار"، العثور على حلول إبداعية وعملية لهذه المشكلات وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في حل مشكلات متعددة منها.

تقديم حلول مستدامة لاستثمار نتائج تطهيرات الترع واستثمار ورد النيل والحشائش، وتدوير المخلفات الصلبة.

استثمار مياه السيول وتطوير وسائل الري الحديث

كما تتضمن أيضًا كيفية الاستفادة واستثمار مياه السيول وتطوير وسائل الري الحديث، وحماية الشواطئ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه.

وتستهدف المسابقة التي أعلن عنها ضمن أسبوع القاهرة السادس للمياه كيفية الاستفادة الزراعة بالمياه ذات نسبة ملوحة عالية، وصيانة الترع بعد التبطين.

كذلك تتضمن المسابقة تقديم بحوث حول تبطين الترع بمواد صديقة للبيئة، وأيضًا تقليل التبخر من المسطحات المائية، استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في قضايا المياه.

◘ شروط المشاركة في مسابقة إبتكار

أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة السادس شروط التقدم المفتوح لجميع الفئات العمرية والتعليمية سواء أفراد أو مجموعات أو كيانات، وأيضًا تقديم ملخص للحل في ورقتين على الأكثر ويمكن تضمين تسجيل صوتي أو فيديو توضيحي بالحل المقترح، ولا يزيد عن 10 دقائق.

كذلك يجب ارسال بيانات المشارك ومقترح الحل وأن يكون الحل المقترح قابلاً للتنفيذ، ودراسة جدوى اقتصادية مبسطة، وصديق للبيئة ومستدام.

على أن يتم الإرسال عبر البريد الالكتروني [email protected] وذلك تحت شعار كن جزءًا من التغيير وساهم في إيجاد حلول عملية ومبتكرة لإدارة المياه.