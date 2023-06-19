الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 8 في انقلاب سيارة بطريق الرواتب بأبوتشت

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 8 أشخاص بينهم أطفال، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بيجو على طريق قرية الرواتب، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو على طريق قرية الرواتب، مركز أبوتشت، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بينهم أشقاء.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي "نعمة حسن عثمان، 45 عامًا، وعبد الرازق صبحي محمد، 22 عامًا، وحسين حماده عبدالرازق، 8 أعوام، وجيهان محمود علي،  27 عامًا، وأحمد حسنى عبد الرازق، 12 عامًا، وعلاء حسني عبد الرازق، 5 أعوام، وأسماء حسين حسن، 13 عامًا، وعديلة حسين عثمان، 48 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أحمد حسني إصابة 8 أشخاص اسماء المصابين أصيب 8 أشخاص أبوتشت 8 أشخاص

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