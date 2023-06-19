قطار التنمية يصل البحيرة.. إقامة ميناء الصيد برشيد بتكلفة 600 مليون جنيه

وصل قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية البحيرة من خلال إنشاء ميناء رشيد أحد المشروعات القومية العملاقة الذي سيحقق طفرة إقتصادية كبيرة على ارض محافظة البحيرة للمحافظة الأمر الذي سيتيح الآلاف من فرص العمل للشباب للشباب، ويقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه

ويتم تنفيذ مشروع مينا رشيد كمشروع العملاق من أجل المساهمة في تطوير المدينة لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية، وضمن جهود المحافظة للوقوف علي كافة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيره أنه يتم حاليًا العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من مباني ومنشآت الميناء وكذلك الأعمال الإنشائية والهندسية ، والتى تشمل "مبني الإدارة - مبني ورش الصيانة والترميم والطلاء - خزان المياه الأرضي - مبني تشوين المهمات - الورش الهندسية التخصصية - غرف الكهرباء - عنابر بيع الجملة والتجزئة - مصنع التعليب - مصنع الثلج - مصنع شباك الصيد - مبني الثلاجات - المنشأة الجمركية - الخزانات".

كما أكدت نهال بلبع أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة، إضافة إلى جنية، لافتة إلى أهمية المشروع العملاقه التى تهتم القيادة السياسية بتنفيذها على أرض محافظة البحيرة.

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع إلى الدور المأمول لميناء الصيد فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة، إضافة إلى مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين مؤكدة سرعة نهو أعمال الترفيق التى تشمل "الكهرباء - المياه - الصرف - شبكة الاتصالات والإنترنت"، إضافة إلى التشطيبات النهائية لمباني الميناء وفقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة إضافة إلى تفعيل المباني الرئيسية بالميناء، لافتة إلى الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال وذلك حفاظًا علي المال العام.

يتكون ميناء الصيد بمدينة رشيد، و الذى يقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة ويعد الميناء هو الأول من نوعه داخل مصر ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، إضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر وإقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.