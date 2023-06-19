الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في عيد ميلاده الـ76.. المعلم "حسن شحاتة" أكثر مدربي المنتخب تتويجًا بالبطولات

حسن شحاته
حسن شحاته

يحتفل مدرب منتخب مصر الأسبق، حسن شحاتة، اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو، بعيد ميلاده الـ76، ويشاركه جمهور الكرة المصرية والعربية الاحتفال بمشواره الكروي الحافل فقد نجح على مدار 6 سنوات من تدريب منتخب الفراعنة في التتويج بكأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية.

وعلى مدار فترة توليه الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، نجح في رفع تصنيفه الدولي إلى المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتذكر جماهير الكرة المصرية حسن شحاته، باستمرار لما حقق من انجازات خلال فترة تدريب المنتخب، حيث وضع الفراعنة في ثاني أفضل تصنيف للمنتخبات على مستوى أفريقيا.

ذكريات حسن شحاته مع منتخب مصر:

اشتهر حسن  شحاتة بلقب "المعلم" بسبب وقفته القوية داخل الملاعب، حيث كان يتعامل بكل وطنية أثناء تدريب الفريق.

ويتذكر الجماهير حسن شحاته في أصعب موقف تعرضه، أثناء تسديد ركلات الجزاء فى المباراة النهائية لأمم أفريقيا 2006 والتى أقيمت فى مصر.

ويعتبر “شحاتة” أكثر مدربي المنتخب الوطني تحقيقًا للألقاب، فقد توج بكأس أمم أفريقيا لثلاث مرات على التوالي، وحقق لقب للبطولة العربية 2007 وبطولة حوض النيل عام 2011، وحصل على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا عام 2008.

وولد حسن شحاتة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في أسرة رياضية، كما بدأ يمارس لعب كرة القدم منذ أن كان في سن العاشرة وهو طالب في المدرسة الابتدائية بكفر الدوار، ثم انتقل لمدرسة صلاح سالم الثانوية التجارية، واانضم حسن شحاتة في طفولته لنادي كفر الدوار، والتب تعد أحد أندية الدرجة الثانية في ذلك الوقت.

مدرب منتخب مصر الأسبق حسن شحاتة المنتخب المصري منح المنتخب المصري حسن شحاته مع منتخب مصر لمباراة النهائية لأمم أفريقيا

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

ضمنهم ميسي.. 5 لاعبون رفضوا الدوري السعودي بسبب زوجاتهم

"حجازى" يشدد على عدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة وتطبيق التفتيش بكل حزم

السجن 3 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين