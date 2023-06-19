في عيد ميلاده الـ76.. المعلم "حسن شحاتة" أكثر مدربي المنتخب تتويجًا بالبطولات

يحتفل مدرب منتخب مصر الأسبق، حسن شحاتة، اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو، بعيد ميلاده الـ76، ويشاركه جمهور الكرة المصرية والعربية الاحتفال بمشواره الكروي الحافل فقد نجح على مدار 6 سنوات من تدريب منتخب الفراعنة في التتويج بكأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية.

وعلى مدار فترة توليه الإدارة الفنية للمنتخب الوطني، نجح في رفع تصنيفه الدولي إلى المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتذكر جماهير الكرة المصرية حسن شحاته، باستمرار لما حقق من انجازات خلال فترة تدريب المنتخب، حيث وضع الفراعنة في ثاني أفضل تصنيف للمنتخبات على مستوى أفريقيا.

ذكريات حسن شحاته مع منتخب مصر:

اشتهر حسن شحاتة بلقب "المعلم" بسبب وقفته القوية داخل الملاعب، حيث كان يتعامل بكل وطنية أثناء تدريب الفريق.

ويتذكر الجماهير حسن شحاته في أصعب موقف تعرضه، أثناء تسديد ركلات الجزاء فى المباراة النهائية لأمم أفريقيا 2006 والتى أقيمت فى مصر.

ويعتبر “شحاتة” أكثر مدربي المنتخب الوطني تحقيقًا للألقاب، فقد توج بكأس أمم أفريقيا لثلاث مرات على التوالي، وحقق لقب للبطولة العربية 2007 وبطولة حوض النيل عام 2011، وحصل على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا عام 2008.

وولد حسن شحاتة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في أسرة رياضية، كما بدأ يمارس لعب كرة القدم منذ أن كان في سن العاشرة وهو طالب في المدرسة الابتدائية بكفر الدوار، ثم انتقل لمدرسة صلاح سالم الثانوية التجارية، واانضم حسن شحاتة في طفولته لنادي كفر الدوار، والتب تعد أحد أندية الدرجة الثانية في ذلك الوقت.