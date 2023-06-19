تقرير: النصر السعودى يُفاضل بين إنزاجى وكاسترو لخلافة جارسيا

يخطط نادي النصر السعودي لإبرام صفقة قوية أخرى، من خلال التعاقد مع أحد مدربي الأندية الأوروبية خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

النصر السعودي يُفاضل بين إنزاجي وكاسترو لتدريب الفريق

ووفقًا لما ذكرته قناة "الكأس" القطرية، عبر حسابها على "تويتر"، فإن مسئولي نادي النصر السعودي أبدوا رغبتهم في التعاقد مع سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، في الصيف الحالي، لخلافة رودي جارسيا، المدرب السابق للفريق السعودي.

وأكدت قناة "الكأس" القطرية، أن إنزاجي بات أحد خيارات نادي النصر للتعاقد معه في الموسم الجديد 2023-2024، بعدما تألق رفقة إنتر ميلان في الموسم الماضي.

وكان إنزاجي قد نجح في قيادة إنتر ميلان نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف وضياع اللقب الأوروبي.

وأضافت القناة القطرية، أن هناك مُدربًا آخر على طاولة النصر السعودي، وهو البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني السابق لفريق الدحيل القطري.

ويريد مسئولو النصر استغلال تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق، من أجل إقناع مواطنه لويس كاسترو بتدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2023-204.

يذكر أن فريق النصر السعودي قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023 بالتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة، خلف اتحاد جدة صاحب الصدارة والمتوّج باللقب برصيد 72 نقطة.