"افتتاح مقر للمرأة السويفية" منها.. جهود الدولة لدعم السيدات في بني سويف

خلال 9 سنوات في عهد الرئيس السيسي..

حظيت محافظة بني سويف، "لؤلؤة الصعيد" خلال الـ 9 سنوات الماضية باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة نصيبا من عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

وتستعرض "الدستور" أهم تلك المشروعات في بني سويف، وهو افتتاح مقر المجلس القومي للمرأة داخل المحافظة حيث يتكون من طابقين، ويضم العديد من المكاتب والإدارات والأقسام، والتى تشمل غرف إدارية ومكاتب شكاوى المرأة، وقاعات للتدريب بأحجام ومساحات متفاوتة، وقاعات اجتماعات وغيرها من الملحقات، ومكتب لبرنامج الادخار والإقراض، ومكان لوحدة إنتاجية "مشغل" لٌتدريب السيدات والفتيات على المشغولات والملابس.

افتتاح المقر الجديد يدل على دعم الدولة للمرأة في عهد الرئيس السيسي، وأن يكون لديهم مقر مستقل والذي يعد دعما للمرأة المصرية وتمكينها، حيث يعمل المقر الجديد على مساعدة أكبر عدد من السيدات داخل المحافظة، وتقديم الخدمات اللازمة لهن وتوفير مكان لإقامة الفعاليات والندوات لتوعية سيدات وفتيات المحافظة.

وأكدت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف أن هناك مشاركة فاعلة للمرأة في كافة الفعاليات وتحظى بدعم غير مسبوق من الرئيس وهو ما ترجمته الدولة فى أكثر من مجال، خاصة فى جوانب تمكين المرأة فى كل المجالات، وإنشاء مقر دائم للمجلس، يمثل خطوة هامة فى مجال دعم المرأة السويفية.

ووجهت عدد من السيدات بالمحافظة الشكر إلى الرئيس السيسي لاهتمامه بالمرأة منذ توليه مقاليد الحكم حتى أصبحت في مكانة كبيرة وتوليها بعض المناصب القيادية في الدولة.