ثلاثي مصري في ربع نهائي بطولة إفريقيا لسلاح سيف المبارزة

تأهل ثلاثة لاعبين من المنتخب المصري للسلاح لدور ربع النهائي في منافسات فردي الرجال لسلاح سيف المبارزة ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

صعد محمد السيد لدور ربع النهائي، بعد الفوز على عمر ناهي بطل المغرب ليواجه بطل جنوب افريقيا بربع النهائي.

فيما تأهل محمد ياسين لدور ربع النهائي، بعد الفوز على لاعب موريتانيا ويواجه لاعب السنغال.

ونجح أحمد السيد في حسم التأهل بعد الفوز على لاعب السنغال، ويلعب أمام منتخب المغرب في ربع النهائي.

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة، بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية، حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

كما استطاعت ثلاث لاعبات من المنتخب المصري للمبارزة التأهل للدور ربع النهائي في منافسات فردي السيدات لسلاح الشيش ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

واستطاعت يارا الشرقاوي التأهل لربع النهائي بعد فوزها علي بطلة تونس بدور الـ16 لتصعد لمواجهة مواطنتها نهي هاني التي تأهلت لدور الـ8 عقب فوزها على بطلة تونس.

بينما حسمت نورا منير تأهلها لربع النهائي، بعد فوزها على بطلة الكونغو الديموقراطية بدور الـ16 لتصعد لمواجهة بطلة تونس بدور الـ8.

وتمكن أبطال سيف المبارزة من التأهل للأدوار الإقصائية حيث تأهل كل من محمد السيد وأحمد السيد ومحمد ياسين إلى دور ثمن النهائي مباشرة، فيما لحق بهم أحمد السكري بعد الفوز على نظيره بطل جنوب إفريقيا في دور الـ32.