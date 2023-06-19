الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: الصين تسعى لتوسيع دول مجموعة البريكس.. وأمريكا تدعم حرية الدول فى التعاون

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن الصين تسعى لتوسيع دول مجموعة البريكس، مشيرًا إلى أن 20 دولة تحاول الانضمام إلى التكتل الاقتصادي، وأنها مع حرية الدول في التجمع والتعاون.

وقال بلينكن في تصريحات له خلال زيارته إلى بكين ولقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه ليس من مصلحة واشنطن تفكيك العلاقات الصينية الأمريكية، ولهذا يعملون على أخذ المسار الأفضل في العلاقات بين أمريكا والصين.

وأوضح الوزير الأمريكي أنه يعملون على إيقاف ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم، مؤكدًا أن الصين تلعب دورًا مهمًا في تخفيف مشكلات الأمن الغذائي. 

وقال بلينكن إنهم ناقشوا ملف الرحلات المباشرة بين الولايات المتحدة والصين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع الصين لتعزيز المصالح.

وأضاف بلينكن "زيارتي لبكين تهدف إلى إزالة أي سوء فهم بين الطرفين، ويجب تعزيز التواصل الدبلوماسي على أعلى مستوى بين البلدين".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه بحث مع المسئولين الصينيين أنشطة كوريا الشمالية المستفز، وطلب من الصين الحؤول دون اتخاذ كوريا الشمالية أي "خطوات خطرة"،  كما تحدث عن مسجونين أمريكيين وضمان عودتهم سالمين.

 وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه من الضروري أن يكون بين جيشي بكين وواشنطن اتصالات مشتركة.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي عن أن واشنطن لا تحاول احتواء الصين على الصعيد الاقتصادي، فقد بلغ حجم التجارة مع الصين أكثر من 700 مليون دولار، كما أنهم مستعدون للتعاون مع الصين في مناطق المصالح المشتركة.

بلينكن الصين البريكس الاقتصادي التجمع شي جين بينج

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