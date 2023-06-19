الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البرلمان العربى يرحب باستئناف التمثيل الدبلوماسى بين دولتى الإمارات وقطر

البرلمان العربي
البرلمان العربي

رحب البرلمان العربي بالإعلان عن استئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، الذي يأتي انطلاقًا من اتفاق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة العلا التي عقدت بالمملكة العربية السعودية.

وثمّن البرلمان العربي في بيان له هذه الخطوة المهمة كونها تأتي في سياق دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي خاصة، والعمل العربي المشترك بصفة عامة، مضيفًا أن التعاون والتضامن العربي على كل المستويات الثنائية والجماعية بات مطلبًا مهمًا من أجل التعامل مع التحديات الراهنة وخدمة مصالح الشعب العربي الكبير.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الإمارات وقطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة الإمارات في الدوحة، وسفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالهما اليوم، حيث أكد الجانبان  أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

الإمارات التعاون الخليجي البرلمان العربي المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي قطر

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مرتضى منصور يعلق على حكم عزله من رئاسة الزمالك

مفاجأة.. وزير الرياضة لم يُصدر قرارًا بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مرتضى منصور: اللائحة الاسترشادية تمنع عزل رئيس النادى

حجز طعن "قضايا الدولة" على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل حدود مدينة الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

" محافظون وتجارب " ( 5 )

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين