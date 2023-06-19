البرلمان العربى يرحب باستئناف التمثيل الدبلوماسى بين دولتى الإمارات وقطر

رحب البرلمان العربي بالإعلان عن استئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، الذي يأتي انطلاقًا من اتفاق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة العلا التي عقدت بالمملكة العربية السعودية.

وثمّن البرلمان العربي في بيان له هذه الخطوة المهمة كونها تأتي في سياق دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي خاصة، والعمل العربي المشترك بصفة عامة، مضيفًا أن التعاون والتضامن العربي على كل المستويات الثنائية والجماعية بات مطلبًا مهمًا من أجل التعامل مع التحديات الراهنة وخدمة مصالح الشعب العربي الكبير.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الإمارات وقطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة الإمارات في الدوحة، وسفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالهما اليوم، حيث أكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.