مسئولية كبيرة وتجربة متفردة.. مدحت صالح يكشف تفاصيل مشروع "الأساتذة" (فيديو)

انطلقت منذ قليل، وقائع المؤتمر الصحفى الخاص للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد "الأساتذة" الذي يفتتح أولى حفلاته النجم الكبير مدحت صالح، يوم 7 يوليو المقبل، والذي يقام بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

من جانبه، قال النجم مدحت صالح، إن الهدف من مشروع «الأساتذة» محاولة للتحديث والحفاظ على ما تبقى من تراث غنائي وموسيقى للعمالقة ولأساتذتنا الكبار سواء من رحلوا عنا أو الملحنين الكبار الموجودين على الساحة فى مصر والوطن العربي بأكمله.

وأضاف صالح في كلمته: "باختصار ما نفعله هي حالة حب وامتنان من كل فنان وفنانة لصالح الملحنين الأساتذة الكبار، وأعتبرها مسئولية كبيرة وتجربة متفردة، وقررت بالاتفاق مع الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية، أن حفلى المقرر إقامته يوم 7 يوليو المقبل على خشبة المسرح الكبير، سيكون بداية المشوار وأتمنى كل زمايلي يكملوا فيما بعد مع مجموعة أخرى من الملحنين لكن الإضافة أننا سنعيد الهارموني بتوزيعات جديدة لصالح هذه الأعمال والاحتفاء بها".

ودعا "صالح" جموع نجوم الغناء لإطلاق حفلات فى إطار الحفاظ على المشروع، مضيفا: نريد تحديث فكرة التخت العربي وأن يتحول لأوركسترا لأن الزمن يتغير بسرعة ووجب الحفاظ على التراث الغنائي مع الدمج بالمعاصر أي نزيد جرعة الموسيقى بهدف إشباع الجمهور بالفن الأصيل.

وتابع صالح: لذا قمنا بالتحضيرات المكثفة خلال الأيام الماضية للمشروع بشكل كبير ومميز، واستعنت بموزعين مميزين يعيدون الهارموني الخاص بهذه الأعمال الغنائية والتراثية عن طريق إضافة بعض الآلات الموسيقية، والفكرة أننا ننقل أعمالنا من طريقتنا التقليدية في التقديم لما هو أحدث لأننا نمتلك عازفين مهاريين خصوصا ونحن نمتلك مكتبة موسيقية ضخمة.

داغر: سعيد بالتعاون مع مدحت صالح فى مشروع الأساتذة

فيما أكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، أن المشروع الجديد يهدف إلى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب، معربا عن سعادته وفخره الكبير بالتعاون مع النجم مدحت صالح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور رئيسها الدكتور خالد داغر.