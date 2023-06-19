الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل فى مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

شهدت منطقة بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مصرع عامل، إثر إصابته بجروح قطعية متفرقة بالرأس، خلال مشاجرة بالأسلحة مع آخر بسبب خلافات، وتم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، إلا أنه توفي أثناء تقديم الخدمة الطبية، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثمان المتوفى عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحي ببنها، باستقبال شخص مصاب بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالرأس وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أمير س ا"، 35 سنة، عامل، بجروح قطعية متفرقة بالرأس، ووفاته على إثرها، وبسؤال زوجة المتوفى اتهمت "محمدع."، عامل، وجميعهم مقيمون منطقة بطا دائرة المركز، بالتعدى على زوجها بماسورة حديدية محدثًا إصابته بسبب وجود خلافات بينهما.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتخلص من "الماسورة" بإلقائها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مديرية أمن القليوبية مركز شرطة بنها مشاجرة بالأسلحة مصرع عامل فى مشاجرة جثمان المتوفي الطبيب الشرعي

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