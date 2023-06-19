الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الزراعة: نعمل على إنشاء مقترح قانون بشأن التعاون الزراعي

عباس الشناوي
عباس الشناوي

قال عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل من أجل أن يصدر قريبا تصور أو مقترح قانون بشأن التعاون الزراعي يتواكب مع العصر الحديث والتحول الرقمي، مؤكدا أن هذا القانون يتضمن تعديلات جوهرية، تليق بالمزارع المصري".

وأشار "الشناوي" إلى أنه من ضمن التوصيات للمؤتمر الاقتصادي النظر إلى التعاونيات وتعديل القانون الخاص بالتعاون الزراعي" مشيرا إلى أن وزير الزراعة قد أصدر توجيهات بتشكيل لجنة تضم خبراء في القطاع التعاوني الزراعي للخروج بمشروع قانون.   

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المُنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات فى مصر.

وأشار الشناوي إلى أن وزارة الزراعة تؤمن دائما بان ملف التعاونيات من الأمور المهمة جدا، مشيرا إلى أنها من أهم الموضوعات على طاولة وزارة الزراعة.

عباس الشناوي الخدمات الزراعية وزارة الزراعة التوصيات الشيوخ

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