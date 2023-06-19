موعد إجازة 30 يونيو 2023 وعدد أيام الإجازة في العيد الكبير

إجازة 30 يونيو 2023 يحصل عليها الشعب المصري احتفالًا بثورة 30 يونيو.

ويحصل العاملون في القطاع الخاص والحكومة على إجازة رسمية احتفالًا بـ 30 يونيو والتي تتزامن هذا العام مع عيد الأضحى، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة 30 يونيو 2023 وعدد أيام جازة العيد الكبير.

موعد إجازة 30 يونيو 2023

يتزامن موعد إجازة 30 يونيو 2023 هذا العام مع عيد الأضحى، فبحسب الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة بدأت اليوم الأثنين أول أيام شهر ذي الحجة وتوافق إجازة 30 يونيو يوم الجمعة 12 ذي الحجة ثالث أيام عيد الأضحى .

ولم يصدر مجلس الوزراء حتى الآن أي بيانات حول اجازة 30 يونيو وهل ستدخل ضمن الـ 5 أيام أجازة المخصصة للعيد أن سيتم ترحيلها ليوم آخر بعيدًا عن إجازة العيد ، كما حدث مع عيد الفطر حيث تم زيادة عدد أيام الأجازة لـ 6 أيام .

ومن المتوقع أن يصدر بيان مجلس الوزراء حول عدد أيام إجازة عيد الأضحى خلال الأيام القادمة .

عدد أيام أجازة العيد الكبير 2023

وفق قانون العمل يحصل العاملون في الجهاز الإداري للدولة على 5 أيام إجازة رسمية بمناسبة العيد الكبير تبدأ يوم وقفة عرفة وتستمر لأربعة أيام بعدها ، بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على 3 أيام منها إجازة وقفة عرفات .

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء بيان خلال الأيام القادمة يحدد عدد أيام أجازة العيد الكبير وهل سيتم زيادتها لدخول إجازة 30 يونيو و الراحات الأسبوعية في إجازه العيد .