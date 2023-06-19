الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: مصر وفرت 7.8 مليار دولار من النقد الأجنبى خلال الربع الأول من 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن مصر رشدت ثلث فاتورة الواردات لتتراجع من 27 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022 لـ19 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض قدره 7.8 مليار دولار.
ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، سجلت واردات السلع الوسيطة أكبر تراجع بين جملة واردات مصر، التى هبطت إلى حدود 7.2 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 10.3 مليار دولار، خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.1 مليار دولار، تليها واردات سلع استهلاكية معمرة التى تراجعت أيضًا من 1.9 مليار دولار لـ515.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بانخفاض 1.4 مليار دولار، وواردات المواد الخام من 3.5 مليار دولار لـ2.2 مليار دولار بفارق 1.2 مليار دولار.

وجاءت مواد أولية من حديد أو صلب فى مقدمة السلع التى تراجعت وارداتها إلى حدود 840.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقابل 1.9 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.097 مليار دولار، يليها واردات سيارات ركوب التى هبطت بنسبة 71% من 876.3 مليون دولار، خلال الربع الأول من عام 2022 لـ252 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الحالى، بانخفاض 624.2 مليون دولار، ثم واردات هواتف محمولة من 308.7 مليون دولار لـ438 ألف دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بانخفاض 308.3 مليون دولار، وواردات بترول خام بقيمة 639.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 878.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 238.9 مليون دولار.

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