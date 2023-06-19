الأزهر: لا تسريبات بامتحانات الثانوية الأزهرية.. وندرة فى حالات الغش

أعرب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن تقديره لطلاب الثانوية الأزهرية بكل أقسامها؛ العلمي والأدبي والبعوث والقراءات ومعاهد فلسطين، على التزامهم خلال الامتحانات السابقة وحرصهم على التحلي بالمنهج الأزهري، وتقديم الصورة الحقيقية للطالب الأزهري، كما وجه الشكر لكل رؤساء اللجان ومساعديهم والملاحظين وأفراد الأمن والخدمات المعاونة على ما يبذلونه من جهود لإنجاح الامتحانات وتيسير الأمور للطلاب، وتوفير البيئة الملائمة للامتحانات.

من جانبه، أكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام لا يوجد بها تسريبات حتى الآن، مع ندرة حالات الغش، وتشهد التزامًا كبيرًا من الطلاب والملاحظين، هذا الالتزام يعكس وعي كل فرد بما يحمله في عنقه من أمانة ومسئولية كبيرة نحو الأزهر ومصرنا الحبيبة، كما أن ذلك يعود للاستعدادات الجيدة التي يقوم بها قطاع المعاهد الأزهرية من أجل الامتحانات.

وتفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان معهد فتيات فؤاد خميس، بالعاشر من رمضان التابعة لمنطقة الشرقية، ووجه بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب، كما وجه الموجهين بضرورة المتابعة بصفة مستمرة لكل اللجان، حتى يستطيع الطلاب أن يحصدوا جهود مذاكرتهم طوال العام، مطالبا الطلاب بضرورة التركيز وقراءة السؤال أكثر من مرة حتى يستطيعوا أن يجيبوا عن الأسئلة دون أخطاء.