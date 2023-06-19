رئيس مجلس النواب الليبى: مصر تؤكد حرصها على دعم واستقرار ووحدة ليبيا

قال المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب الليبي، إن مصر تؤكد حرصها على دعم واستقرار ووحدة ليبيا، بحسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وكان قد وصل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، مطار بنينا الدولي في الأراضي الليبية، رفقة وفد برلماني في مستهل زيارة سيلتقي خلالها المستشار عقيلة صالح.

ومن المقرر أن يلقي "جبالي" كلمة في مجلس النواب الليبي، ثم يعقد لقاءً رفقة عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين على المستويات كافة.