الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: 3428 فُرصة عمل في 10 محافظات

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم، عن تلقيها طلبات من 44 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لشغل 3428 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة،  وذلك للتقديم عليها  خلال شهر يونيه 2023.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع المديريات بمتابعة هذه "الوظائف" لحين استلامها من راغبي العمل ،وتحرير العقود مع صاحب العمل ،وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل ".

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة،مُتوفرة في 10 محافظة،هي: القاهرة ، ودمياط ، والغربية، والسويس ،وبورسعيد ،  والقليوبية ، والشرقية،والبحر الأحمر ،وسوهاج ، وأسيوط،  في التخصصات الأتية : مهندسين مكتب فني ،ومحاسبين ، ومراقب جودة ، وعمال إنتاج ، وعضو فريق ، ومندوبين توصيل ، وأخصائيين إجتماعيين ، ومدرسين جميع التخصصات ، وأفراد أمن بمواقع مميزة ، ومشرفين رياض أطفال ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين  ، وتخصصات أخرى .

وبحسب البيان ،في النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لإستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف ،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر  هذه فرص ..وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة.

فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
فُرصة عمل
وزارة العمل شركة قطاع خاص ذوى القدرات الخاصة وظيفة خالية وظائف

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