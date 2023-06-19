الإحصاء: 11.2 مليار م3 إجمالى كمية المياه النقية المنتجة عام 2021/2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى كمية المياه النقية المنتجـة بلغ 11.2 مليـار م3 عام 2021/2022، مقابـل 11 مليار م3 عـــــام 2020/2021.

وأشار جهاز الإحصاء، وفق نتائج النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2021/2022، إلى أن إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) بلغ 1115 محطـة بكمية إنتاج قدرها 9.9 مليار م3 عام 2021/2022، فيما بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة مـــن المياه الإرتوازية 1584 محطـة بكــمية انتاج قـدرها مليار م3 عام 2021/2022.

وسجل عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 38 محطة بكمية انتاج قدرها 0.04مليار م3 عام 2021/2022 ، وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار ( التحلية ) 54 محطة بكمية انتاج قدرها 0.2 مليار م3 عام 2021/2022 .

وأظهرت المؤشرات أن إجمالى كمية المياه النقية المستهلكة 8.8 مليار م3 عام 2021/2022 مقابل 8.5 مليار م3 عام 2020/2021.

وبلغ متوسط نصيـب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.9 م3عام 2021/2022 مقـابل 106.8م3 عام 2020/2021 .

بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكـة 83.9 م3عام 2021/2022 مقابل 82.6 م3 عام 2020/2021 .

بلغـت نسبة الفاقـد مـن الميـاه 26.5٪ عام 2021/2022 مقابـل 27.9٪ عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 5٪ .

بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 99.2٪ ، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس 95.9٪ عام 2021/2022.

بلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشـركة القابضة 97.1٪ بينما بلغت 96.3٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام 2021/2022.

أما عن الصرف الصحى، أظهرت المؤشرات أن اجمالى عدد محطات الصرف الصحي المعالج 484 محطة عام 2021/2022 مقابـل 475 محطة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9٪، فيما بلغ إجمالي كمـية الصرف المعالج 5.23 مليار م3 عام 2021/2022.