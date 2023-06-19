إزالة وإيقاف 19 تعد ومخالفات بناء في 3 مراكز بالمنيا (صور)

واصلت الوحدات المحلية بمركز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا على عدم التهاون والتصدى بكل قوه وحسم لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء موجها برصد المخالفه والتعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجه ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حيث قام سامي رشاد نائب رئيس المركز و ياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس و ابراهيم محمد رئيس حي غرب و إدارة الاشغالات والازالات بإزالة عدد ٤ حالات تعدي بالبناء على ارض زراعية منهما حالتين بطريق القيس أمام الصوامع والثالثة بحوض بين الجسرين علي مساحة 10اسهم والرابعة بحوض سواري علي مساحة 8اسهم اول البساتين.

كما تم فك شدة خشبية كاملة بأرض القصبي غرب وسلم الموقع الي مسئول تنظيم المنطقة لمتابعة عدم التعدى كما قام قام حي شمال بإيقاف حالة بناء مخالف في المهد بشارع العمدة وتم ردم الحفر وتمكن حى جنوب المدينة بالتعاون مع ادارة الازالات والاشغالات بفك شدة خشبية لدور ارضى خلف المقابر وايقاف حالة بناء وإزالتها يدويا كما تصدت الوحدة المحلية بصندفا لحالة بناء في المهد بقريه ابو العودين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بني مزار أنه بالتنسيق بين الوحدة المحلية بشلقام وادارة الاشغالات والازالات بالمركز تم إزالة ٥ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية شلقام الجرنوس وساقولا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح هانى بدوى رئيس مركز ومدينه المنيا ان الوحده المحليه بقرية بنى احمد الغربيه تمكنت من تنفيذ حمله مكثفه لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى املاك الدوله وضبط مخالفات البناء العشوائى واسفرت الحمله على رصد وتنفيذ إزالة فوريه لثلاثة حالات تعدى على اراضى زراعية بقرية طهنشا ودير عطيه التابعه للوحده المحليه بقرية بنى احمد الغربيه بمساحة ٣٨ سهم وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه العامه وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون بحضور حسن اسماعيل رئيس الوحده المحليه بالقريه وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الازالات

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية رصد حالة تعدي لبناء مخالف وتم فك شده خشبية وإيقاف الأعمال بعزبة صلاح الدين بمساحه نصف قيراط وايضا تم إزالة و فك شده خشبية بدور اول علوي بقرية الحواصلية ببني محمد سلطان على مساحة ١٠٠م وتمت الإزالة الفورية وتحرير محضر بالواقعة حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم حفاظا على املاك الدوله والأراضي الزراعية.

وأكد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف على الكيال و فضل الجبالى نائبا رئيس المركز قامت بازالة حاله تعدي بالبناء بحى شمال بمساحه 130 بحضور رئيس الحى ومسئولي التنظيم. وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا