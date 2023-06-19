البحوث الزراعية: محطة القصب بوادى الصعايدة نقلة كبيرة فى إنتاج السكر

قال محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إنشاء محطة لقصب السكر، مشيرًا إلى أنها جاءت لزيادة الإنتاجية، وفى نفس الوقت فى ظل مبادرة حياة كريمة لرفع كفاءة الريف المصري وتحسين مستوي معيشة المزارعين.

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محطة إنتاج شتلات قصب السكر فى وادي الصعايدة، وهناك محطة أخرى، ووزير الزراعة سيتفقد اللمسات الأخيرة بمحطة "كوم امبو" التى بدأت بالفعل التشغيل التجريبي.

رئيس مركز البحوث الزراعية: بدء التشغيل التجريبي لمحطة "كوم امبو"

وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية، أن محطة وادي الصعايدة تقدر بـ 80 فدانا، وطاقتها الإنتاجية بـ 160 مليون شتلة على موسمين، لافتًا إلى أنها ستقوم بخلق نقلة كبيرة جدًا فى إنتاج السكر.