مصر ترحب بإعادة التمثيل الدبلوماسى بين قطر والإمارات

رحبت مصر بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترانيوز".

وأشادت مصر بهذه الخطوة الإيجابية على مسار تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ وحدة الصف العربي، مؤكدة دعمها كل الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العربية على مختلف المستويات، وحماية مصالح الشعوب العربية الشقيقة.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم، عن أن قطر والإمارات اتفقتا على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل اعتبارا من اليوم.