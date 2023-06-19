"البحث العلمي" تكشف نتائج البرنامج التدريبي في مجال الاستخدامات السلمية للعلوم النووية بروسيا

أعلن رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، نتائج البرنامج التدريبي، الذي تشرف عليه الأكاديمية في مجال الاستخدامات السلمية للعلوم النووية، في المعهد المتحد للعلوم النووية بمدينة "دوبنا" الروسية.

وأشار صقر - في التقرير الذي رفعه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لدكتور أيمن عاشور اليوم الاثنين - إلى أنه تم تدريب 24 من شباب الباحثين من 14 جامعة حكومية وخاصة، وذلك خلال الفترة من 15 مايو الماضي وحتى 2 يونيو الحالي، ضمن مشروع التعاون الدولي العلمي، والاتفاق المبرم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد.

وقال إن عدد المتقدمين للمنحة لهذا العام بلغ 290 باحثًا من طلاب الماجستير والدكتوراة وشباب الباحثين من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية، وخضعت جميع المشروعات المقدمة للتقييم، كما تم إجراء المقابلات الشخصية لـ 50 متقدمًا على مستوى جميع الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من محافظات مصر المختلفة.

وأضاف أنه تم اختيار 24 باحثًا للاشتراك ممن طابقوا الشروط الموضوعة للاختبار، من جامعات (القاهرة، عين شمس، المنوفية، أسيوط، جنوب الوادي، بورسعيد، دمنهور، حلوان، الإسكندرية، المستقبل)، بالإضافة إلى الجامعة البريطانية والمركز القومي للبحوث، والمعهد القومي للقياس والمعايرة.

وأكد رئيس الأكاديمية أن الاستثمار في الشباب يمثل واحدا من أهم توجهات الأكاديمية، مشيرا إلى أن البرنامج يعد أداة للاستثمار في بناء قدرات شباب الباحثين لإعداد كوادر شابة عن طريق تدريبهم على أحدث التقنيات العلمية، والاحتكاك مع مدارس علمية متقدمة.

وأوضح صقر أن البرنامج التدريبي يعد الثالث عشر، ويأتي امتدادًا لـ 12 نسخة من برامج سابقة تم البدء بها منذ عام 2009 في مدينة دوبنا، ومخصصة لشباب الباحثين المصريين حديثي التخرج، وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير، وتم من خلالها تدريب وتأهيل أكثر من 317 باحثًا مصريًا في مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية؛ بهدف توطين التكنولوجيا النووية في مصر، بما يضمن نقل هندسة المفاعلات والفيزياء النووية، وقد ساهم البرنامج في حصول العديد من الطلاب الذين اجتازوا التدريب على منح دراسية لدرجتي الماجستير، والدكتوراة.

يذكر أنه منذ عام 2009 وحتى عام 2023، أسفر التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي والمعهد المتحد للعلوم، عن تمويل 122 مشروعًا مشتركًا بين مصر وروسيا، ويصل تمويل المشروعات المشتركة بين الجانبين طبقًا لاتفاقية (ARE _JINR) إلى ما يتراوح بين 8 و9 آلاف دولار سنويا للمشروع، مقدمة من الاتفاقية، كما بلغ عدد الباحثين المصريين الذين سافروا للمشاركة في إجراء بحوث مشتركة 110 أعضاء هيئة تدريس وباحثين، وتمت استضافة ما لا يقل عن 20 أستاذا من الجانب الروسي، ونشر 126 بحثا في أكبر المجلات والدوريات العلمية.