مركز إعلام الداخلة ينظم ندوة عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز الداخلة.

جاء ذلك بمشاركة المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة ، ونجلاء عبد الرحمن مدير عام مركز المعلومات بمحافظة الوادي الجديد ، ونادية عزمي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الوادي الجديد، وبحضور عدد كبير من أصحاب المشروعات المشاركين في منصة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

واستهدفت الندوة التوعية بالمبادرة في مرحلتها الثانية وتحفيز المواطنين من أصحاب المشروعات المتميزة على المشاركة عبر المنصة الاليكترونية الخاصة بالمبادرة والمنافسة على مستوى محافظات مصر .



وقالت نجلاء عبد الرحمن مدير مركز المعلومات بالمحافظة ومقرر اللجنة التنفيذية، أن المشاركة في المبادرة متاح لأصحاب المشروعات المتوافقة مع الاشتراطات المعلنة للمبادرة ، حتى نهاية يونيو الجاري، مشيرة إلى أن المبادرة استقطبت حتى الآن 230 مشاركا عبر المنصة الإلكترونية من أبناء المحافظة.



وذكرت مدير مركز المعلومات أنه خلال المرحلة تم اختيار 18 مشروعا متميزا على مستوى محافظات مصر ، فازت محافظة الوادي الجديد بمشروعين من بين هذه المشروعات المختارة حازت إعجاب لجنة التحكيم .



وتناولت مدير مركز المعلومات بالمحافظة تفاصيل عديدة خاصة بالمبادرة من بينها أهدافها، ومستويات المشروعات المشاركة واشتراطات المشاركة عبر المنصة، والفئات المستهدفة ، ومعايير المبادرة، مؤكدة في هذا الصدد على توفير كافة وسائل الدعم للمشاركين وتحفيز الآخرين على المشاركة والتنسيق بين مختلف الأجهزة بالمحافظة لتوفير الدعم لأصحاب المشروعات، كما استعرضت الندوة عددا من المشروعات الفائزة في المرحلة الأولى للمبادرة.



من جانبها أكدت نادية عزمي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الوادي الجديد ، على أهمية المبادرة لتمكين المرأة ، مشددة على ضرورة مشاركة المرأة في هذه المبادرة في المرحلة الثانية لاسيما وأن مشاركتها في المرحلة الأولى كانت مشجعة للغاية . وفي ختام الندوة استمعت اللجنة التنفيذية للمبادرة لاقتراحات وتوصيات المشاركين من أصحاب المشروعات .