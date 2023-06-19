الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الفيوم: توريد 172 ألفًا و597 طن قمح للشون والصوامع حتى اليوم الإثنين

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، عن أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح لشون وهناجر وصوامع المحافظة بلغ 172 ألفا و597 طناً و86 كيلو جراماً حتى الآن، منوهًا بأن العمل يجري على قدم وساق لاستقبال كافة الأقماح من الموردين من قبل المزارعين والتجار.
وأكد الأنصاري، في تصريحات له، حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، وأهمية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون والهناجر بمختلف مراكز المحافظة، تيسيرا على المزارعين والتجار.
وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلي، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية لتأمين احتياجات السوق وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مؤكداً التنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة، لتذليل أي عقبات قد تحدث أثناء عمليات توريد الأقماح، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين.
ولفت إلى تشكيل لجان متابعة لمراقبة الحصاد وتوريد محصول القمح بشكل يومي، حسب كشوف الحصر، والتأكد من تسجيل أسماء المزارعين بالشون حسب الإقرار المسلم لهم من الجمعية الزراعية، مشدداً على عدم تخزين أي كمية من القمح سواءً لدى التجار أو المزارعين، ومنع نقله خارج المحافظة أو تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح من مديرية التموين.

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