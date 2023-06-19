متى تتوافر نماذج الإجابات الرسمية لامتحانات الثانوية العامة؟.. "التعليم" توضح

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تساؤلات أولياء الأمور بشأن توفير نموذج الإجابة الرسمية على موقعها الرسمى عقب الامتحانات.

وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة فى تصريح خاص، إن كل نماذج الإجابات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023 سيتم توفيرها عقب انتهاء الامتحانات على الموقع الرسمى للوزارة حتى لا يشتت الطلاب.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023 الاثنين الماضى بالمواد غير المضافة للمجموع وقد بدأت أمس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى المواد الأساسية بمادة اللغة العربية .

وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الثانوية العامة 2023 من خلال غرفة عمليات مركزية يترأسها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة، أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.