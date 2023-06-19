إحلال وتجديد بئرين.. رئيس "مياه الوادي الجديد" يتفقد العمل بمحطة كوم بوها

أجرى المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، زيارة مفاجئة لتفقد سير العمل بمحطة مياه كوم بوها الارتوازى بمركز منفلوط والتى تضم 20 بئرا، جميعهم يعملون بحالة جيدة لخدمة قرى منفلوط غرب.

وصرح رئيس الشركة أنه تم عمل إحلال وتجديد لـ 2 بئر بالمحطة ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، مضيفا أن المحطة تخدم ما يقرب من 100 ألف مستفيد بقرى نزة، وبنى مجد، بنى عدى، كوم بوها باعتبار أنها تضم عدد 2 خزان سعة أحدهما 100م3، وسعة الآخر 300م3، و6 منظومات كلور ضمانا لجودة المياه التي تضخ في الشبكات.

وأكد "الشرقاوي" أن محطة كوم بوها الارتوازى تعمل بحالة جيدة، باعتبار أن الأداء الخدمي من أهم الأمور التى تسعى الشركة إلى تعزيز كفاءتها على الدوام.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، قد أعلنت في وقت سابق عن تجديد حصول محطتي (القوصية المرشحة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 800 ل/ث، والوليدية المرشحة والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 600ل/ث )على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة (TSM) ، والتي يتم منحها كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج.

وأكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لذا تسعى الشركة بكل جدية إلى تطبيق كافة الإجراءات القياسية للمحطات، الأمر الذي يعود بالنفع على مستوى الأداء الخدمي.

وأضاف أنه بذلك تكون محطات مياه (النزلة – صدفا – بهيج ) قد تمكنوا من تجديد الحصول على شهادة الـTSM للمرة الثانية على التوالي، وتكون محطتى (القوصية المرشحة والوليدية المرشحة) تمكنوا من الحصول على الشهادة لأول مرة ، و يتم التخطيط لحصول محطتى(منقباد – أبوتيج) على الشهادة لأول مرة طبقاً للإجادة في 5 ملفات وهى المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين و قطاع المعامل.

إحلال وتجديد بئرين

إحلال وتجديد بئرين