الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شواطئ الإسكندرية تواصل رفع "الرايات الحمراء"

رفع الراية الحمراء
رفع الراية الحمراء على الشواطئ

واصلت شواطئ محافظة الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي، رفع الرايات الحمراء التحذيرية على الشواطئ، وذلك لاضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج في معظم شواطئ المدينة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيانها اليومي، صباح اليوم الإثنين، أن شواطيء القطاع الغربي والعجمي رفعت الراية الحمراء، وفى القطاع الشرقي تم رفع الراية الحمراء أيضًا ما عدا الشواطئ التي اكتمل فيها حواجز الأمواج.

وأوضحت مصايف الإسكندرية أن نسب الإشغال حتى الآن بلغت في شواطئ القطاع الشرقي 25%، و15% في شواطئ القطاع الغربي.


تعليمات الإنقاذ على الشواطئ

وأكد الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن تأمين المواطنين خلال تواجدهم على الشواطئ والاهتمام بمنظومة الإنقاء هو أهم شىء، مشيرًا إلى نشر المنفذين على جميع الشواطئ، والتزام المواطنين بتعليمات الإنقاذ وعدم نزول البحر في غير الأوقات المعلنة من الشروق إلى الغروب، فضلًا عن اتباع التعليمات الخاصة بحالة البحر والرايات المرفوعة على الشواطئ خاصة في حالة رفع الراية الحمراء التي تحذر من السباحة في تلك الأوقات.
وأكدت الإدارة المركزية على بعض التعليمات والمحظورات على الشواطئ وهي:

- منع الإكرامية، وإذا تعرض المواطن لفرض إكرامية من العامل يتواصل فورًا مع الإدارة خلال تواجده بالشاطئ. 
- ليس من حق العامل وضع شمسية أمامك وتواصل معنا في هذه الحالة.

- دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانًا.

- عدم إلقاء أكياس المقرمشات عبوات العصائر وأي مخلفات فى البحر أو على رمال الشاطئ.

- عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أنه في حالة تعرض مواطن لأي مشكلة التواصل مع المفتشين عن طريق الأرقام التالية:

لشكاوى شواطئ القطاع الشرقى:-
٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ - ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠
٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨ - ٠١١١٩٥٥٥٩٤٦
لشكاوى شواطئ القطاع الغربي
٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣
٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤

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شواطئ محافظة الإسكندرية الرايات الحمراء ارتفاع الامواج الادارة المركزية للسياحة والمصايف نسب الإشغال تعليمات الإنقاذ على الشواطئ

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