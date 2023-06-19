الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كونتكت" تعلن عن شراكة جديدة مع "فودافون مصر" لإتاحة خدمة التمويل الاستهلاكي بالإضافة إلى خدمة Lending as a service

سعيد زعتر الرئيس
سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية

أعلنت شركة كونتكت كريدي تك -ذراع التمويل الاستهلاكي الرقمي التابع لمجموعة كونتكت المالية القابضة عن توقيع اتفاقية مع شركة فودافون مصر، تهدف إلى إطلاق خدمات التمويل الاستهلاكي لعملاء فودافون بالإضافة إلى إتاحة نظام الموافقات الفورية فيما يعرف بـ Lending as a service، وذلك لتمكين العملاء من التقديم على حد ائتماني لحظي بأسهل الإجراءات.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية " كونتكت " التي تعتمد على التحول الرقمي، وإتاحة أحدث الخدمات التمويلية المختلفة لشركائها الاستراتيجيين ولأكبر فئة من العملاء، حيث سيتم استهداف شرائح متواجدة في أماكن جغرافية مختلفة، ستشمل القرى والمراكز بهدف تحديث الهواتف المحمولة الخاصة بالعملاء، لتشمل أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات. 

 وقال أحمد سمير كامل، العضو المنتدب لشركة كونتكت كريدي تك ؛ أن حجر الأساس الذي نعتمد عليه في تواجدنا بالسوق هو التحول الرقمي واستخدام أحدث التقنيات في تصميم المنتجات والخدمات المبتكرة، مع إتاحة هذه الخدمات للشركاء الاستراتيجيين، لتخدم أهداف مختلفة طبقاً للاحتياج في كل إطار تعاون".

 وأعرب كامل؛ عن فخره بالتعاون مع فودافون مصر كشريك استراتيجي، حيث تم التركيز في الفترة الأخيرة على التوسع من خلال تكوين شراكات جديدة في مختلف المجالات باستخدام أحدث الخدمات التكنولوجية، وإتاحة خدمة  Lending as a service  ضمن باقة خدمات التمويل الاستهلاكي  التي تنفرد بها "كونتكت"  في السوق المصري حصريا حتى الآن حيث ساعدتنا في خلق مفهوم جديد يظهر القيمة المضافة لكل من العملاء والشركاء الاستراتيجيين في نفس الوقت لخدمتهم في تطبيقات مختلفة تخدم نطاق عملهم".

كما قال الدكتور زكريا نبيل رئيس قطاع مبيعات الأفراد في “فودافون مصر": "نفخر بدورنا في دعم التحول الرقمي والاستدامة في مصر، وبالتعاون مع " كونتكت" يمكن لعملائنا الاستمتاع بتقسيط شراء الأجهزة من متاجرنا بطريقة سهلة ومريحة، في إطار التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وملائمة للعملاء.

وتابع رئيس قطاع مبيعات الأفراد في “فودافون مصر"نسعى جاهدين لتوفير تجربة مميزة للعملاء الذين ما زالوا على شبكتي 2Gو G3، وتقديم إمكانية الحصول على موافقة فورية من كونتكت لشراء هواتف 4G من متاجرنا،  في إطار التزامنا بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، ونتطلع إلى مزيد من الابتكارات والخدمات المبتكرة في المستقبل."

ومن جانبه، أكد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة ؛ أن " كونتكت" تشهد  هذه الفترة توسع ملحوظ في مجال التمويل القائم على التطور التكنولوجي والتقني، مشيرًا إلي أولوية اهتمام المجموعة مراعاة إحتياجات السوق والاطلاع عليها ؛ لتقديم خدمة استثنائية لأكبر قاعدة من العملاء.

وأوضح زعتر؛ أنه بالرغم من الظروف الحالية لدينا إيمان قوى بقدرتنا على تسخير قوتنا في هذا المجال لتخطى أي عقبات قد تطرأ علينا في السوق؛ معربا عن اعتزازه بالتعاقد مع "فودافون مصر " لما تتيحه هذه الشراكة من تعزيز الوصول إلى قاعدة عملاء جديدة وتلبية احتياجاتها، انطلاقًا من خبرة شركتنا الواسعة في مجال التمويل التي بدأت في مصر منذ أكثر من 20 سنة".

زكراي نبيل
زكراي نبيل

كونتكت
كونتكت

فودافون
فودافون
شركة كونتكت كريدي تك ذراع التمويل الاستهلاكي الرقمي التابع لمجموعة كونتكت المالية القابضة توقيع اتفاقية مع شركة فودافون مصر إطلاق خدمات التمويل الاستهلاكي لعملاء فودافون إتاحة نظام الموافقات الفورية فيما يعرف بـ Lending as a service التحول الرقمي إتاحة أحدث الخدمات التمويلية ستهداف شرائح متواجدة في أماكن جغرافية مختلفة ستشمل القرى والمراكز

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