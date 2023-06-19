الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول تعليق من "التعليم" على أزمة سؤال "ثلث التسعة" للثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قال خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الإجابة الخاصة بالسؤال "ثلث التسعة" هى 3 والسؤال لا يستحق كل هذا الجدل.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكاوى رسمية، خاصة بصعوبة امتحان مادة اللغة العربية، مطالبًا الطلاب بالتركيز على المواد المقبلة والاستعداد لها جيدًا.

وفي ذات السياق، قال إبراهيم بدوي، كبير معلمي اللغة العربية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" "إن السؤال الذي أثار الجدل، وهو ثلث التسعة، استنتاجي عادي جدًا ولا يحتاج كل هذه الضجة"،  مضيفًا أن "السؤال سهل ومباشرة والإجابة هي ثلاث ساعات وواضحة جدًا في القطعة السطر الرابع".

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، في مادة اللغة العربية بإجمالي 728439 ألف طالب وطالبة، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى عدد 1179 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) في الفترة الأولى، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) في الفترة الثانية، بينما أدى عدد 255 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الثانية).

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