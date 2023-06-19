الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض أهداف مشروع «وادي الصعايدة»

جريدة الدستور

تعد منطقة وادي الصعايدة بأسوان من مناطق الاستصلاح الجديدة والتي تم توطينها بشباب الخريجين وصغار المزارعين، وتضم 6 قرى هي الشهامة، عمرو بن العاص، الإيمان، السماحة، الأشراف، النمور، على مساحة إجمالية 24 ألف و 993 فدان، بها حوالي 4170 أسرة من فئات الانتفاع المختلفة من صغار مزارعين، شباب خريجين، وأرامل ومطلقات.

وفي هذا الصدد استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل حول محطة وادي الصعايدة بأسوان، علي النحو التالي:

- تعتبر ضمن الأهداف التنموية للدولة ويتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة". 

 تم وضع حجر الأساس فى مارس 2022، وبلغت نسبة الإنشاءات نحو 90%. 

- تقع على مساحة 80 فدان لخدمة مناطق زراعة القصب بمحافظة أسوان وغيرها.

- تبلغ طاقتها الإنتاجية 80 مليون شتلة فى الموسم بتكلفة 1.5 مليار جنيه. 

- تهدف إلي تشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية. 

- تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر باعتباره سلعة استراتيجية. 

- إنشاء المحطة وفقاً لأحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية. 

 

 

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