السجن 3 سنوات لعامل سرق "توكتوك" وشرع فى قتل سائقه بأسيوط

قررت الدائرة الثالثة عشر محكمة جنايات أسيوط ، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات لقيامه بسرقة "توكتوك"، بعد التعدي على قائدة بالضرب بطريق قرية المسعودي بمركز أبوتيج .

وتعود تفاصيل القضية رقم 6118 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغ من محمود . أ . ع “ طالب ، أفاد فيه أنه أثناء قيادته لمركبة "توكتوك"، استوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما إلى قرية المسعودي وأثناء سيره بهم لتوصيلهم قاموا بالتعدي عليه وسرقة "توكتوك" .

وبتقنين الإجراءات الأمنية اللازمة وفحص كاميرات المراقبة وخط سير الـ "توكتوك" توصل ضباط وحدة مباحث مركز أبوتيج، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " إسماعيل . أ . ع " مقيم مركز البداري وأخر هارب.

و استدرج المتهم وآخر المجني عليه إلى مكان خالي من المارة وقاموا بالتعدي على المجني عليه وتهديده بسلاح ابيض بوضعه على رقبته بقصد تخويفه، ودفعه خارج الـ "توكتوك" وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والفرار بالـ "توكتوك" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.