الأنبا مرقس وليم يستقبل فريق الإرسالية المنصورية بالقوصية

استقبل نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، مسئولي نشاط المرسلين العلمانيين المنصوريين بالإيبارشية.

ضم الوفد كلًا من راهبات المحبة بالقوصية، والمنشأة الكبرى، الأب شربل خوري اللعازري، د.بيتر عادل، و تحدث الوفد مع الأنبا مرقس عن نشاط المرسلين العلمانيين المنصوريين، ومراحل تكوينه.

كذلك، تحدث راعي الإيبارشية عن رؤيته في خدمة الرسالة بالإيبارشية، كما بارك نيافته إرسالية الفريق، التي يُجرى الإعداد لها إلى كنائس العزية، في الفترة من الحادي والثلاثين من يوليو المقبل، وحتى السادس من أغسطس المقبل، بالإضافة إلى مناقشة خطة الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن اللقاء شهد حضور الأب يوحنا ماهر، راعي كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية.