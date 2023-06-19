الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يتفقد امتحانات "التفاضل والتكامل"

الامتحانات
الامتحانات

تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ سير لجان امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الإثنين، من داخل مجمع لجان فتيات إدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية، للإطمئنان علي مدي انتظام العمل بلجان الإدارة.

 

وحرص رئيس المنطقة على متابعة سير العمل بلجنة فتيات نزيه الفقي الثانوي "محمد رجب"، والتي تضم معها لجنة معهد فتيات القصابي الثانوي، وتعقد هذه اللجان بمعهد سيدي سالم الثانوي بنين بالعبايدة، وتحتوي على 244 طالبة موزعين على 22 لجنة منهم 11 لجنة لطالبات القسم العلمي، ومثلهما لطالبات الأدبي.

 

وتأتي جولات رئيس المنطقة المتواصلة من بداية الامتحانات، من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود المتواجده من مشيخة الأزهر ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

 

ونوه خلال جولته على توفير البيئة والجو المناسب للطالبات والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم كافة سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على التساؤل مع الطالبات حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدد على منع الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها، كما شدد فضيلته على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة، أشار رئيس المنطقة، إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير العمل باللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها بشكل فوري.

 

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أدى فيها طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في أحد فروع مادة الرياضيات وهو التفاضل والتكامل.

الأزهر فتيات الغش امتحانات كفر الشيخ

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