استمرار حبس صاحب شركة مقاولات لاستيلائه على 5 ملايين جنيه

جددت النيابة العامة اليوم الإثنين حبس صاحب مكتب مقاولات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاستيلائه على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، من 7 أشخاص، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج وذلك بزعم توظيفها في مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "محمود ع.خ.أ- 65 سنة- بالمعاش، و6 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة المركز".

ويتضمن المحضر تضررهم من المدعو "عبد الرحمن م.أ.ع- 40 سنة- صاحب مكتب مقاولات- ويقيم بدائرة المركز"؛ إثر استيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، وذلك بزعم توظيفها في مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقاري من خلال شركة الصاحي للمقاولات العمومية الخاصة به، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.