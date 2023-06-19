تشكيل إنجلترا المتوقع لمواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المسابقة.

موعد مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

ويستعد منتخب إنجلترا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب مقدونيا الشمالية، على ملعب "أولد ترافورد" معقل نادي مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024، اليوم الاثنين، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل إنجلترا المتوقع لمواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

من المرجح أن يكون تشكيل إنجلترا المتوقع لمواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كيران تريبير – مارك جويهي – هاري ماجواير – لوك شاو.

خط وسط الملعب: ديكلان رايس – جوردان هندرسون – ألكسندر أرنولد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – جيمس ماديسون.

وتُعد آخر مباراة جمعت يبن منتخبي إنجلترا ومقدونيا الشمالية، كانت في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2008، وقد انتهت بالتعادل السلبي.

وكانت آخر مباراة خاضها منتخب إنجلترا، تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت، قد انتهت بفوزه على مالطة برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الماضية من تصفيات يورو 2024.

بينما خسر منتخب مقدونيا الشمالية أمام أوكرانيا بنتيجة 2-3، ضمن منافسات الجولة الماضية من تصفيات يورو 2024.

مجموعة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2024، برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، خلف إيطاليا صاحبة الوصافة بفارق الأهداف فقط.

كما تضم المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2024، منتخب أوكرانيا الذي يتواجد في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط أيضًا، بينما يتذيّل منتخب مالطة ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.