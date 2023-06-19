الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بسبب السرعة".. مصرع شاب بدراجته البخارية أسفل عجلات سيارة بالغربية

الضحية مصطفي عيد
الضحية مصطفي عيد

شهد شارع الجيش الرئيسي، أمام منطقة الوحدة الزراعية بمدينة زفتى، التابعة لمحافظة الغربية، حادث انقلاب دراجة نارية أسفل عجلات سيارة، بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن مصرع شاب في العقد الثالث من العمر، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة المستشفى العام بزفتى.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع الجيش إحدى الشوارع الرئيسية بمدينة زفتى بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها شاب يدعى مصطفى عيد تمراز، ٢٣ سنة، ويعمل خراط ويقيم بمنطقة خلف السكة الحديد بزفتى، أسفل إحدى السيارات بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرعه، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأكدت التحريات الأولية، أن الضحية كان يسير بسرعة جنونية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وحاول المرور من سيارة إلا أن عجلة القيادة اختلت وسقط أسفل السيارة فدهسته على الفور.

وحاول قائد السيارة الهرب إلا أن الشرطة بمساعدة الأهالي تمكنوا من ضبطه، وتم عرضه على النيابة العامة صباح اليوم، والتي أصدرت قرارها بالتصريح بتسليم الجثة لذويه لدفنها، وإعادة عرض السائق عليها مع استعجال تحريات المباحث التفصيلية حول الواقعة.

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