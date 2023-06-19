الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 640 شاحنة و1011 سيارة، وشملت حركة الواردات 8500 طن بضائع، 391 شاحنة و993 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 249 شاحنة و18 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و138 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وآيلة.

بينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين درة وSea wave1 وعلى متنهما 798 سيارة بوزن 1600 طن قادمتين من جدة وتغادر السفينة النوى إكسبريس، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2577 راكبا بموانيها.

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر الملاحة البحرية تداول 15 ألف طن بضائع حركة الملاحة البحرية ميناء سفاجا اليوم نويبع

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