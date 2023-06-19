الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الوزراء": 1.6 مليون مستفيد من مبادرات "تحيا مصر" للحماية الاجتماعية بالربع الأول من 2023

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية "صندوق تحيا مصر"؛ حيث بات يُمثل محورًا رئيسيًا في عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية منذ ثماني سنوات بصدد الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية والنمو الاقتصادي ودعم التعليم والتدريب ومواجهة الأزمات والكوارث، وغيرها، ما يؤكِّد دعم الصندوق لهدف "تحسين جودة حياة المواطن المصري".


جاء ذلك خلال استعراض مدبولي تقريرًا بشأن جهود "صندوق تحيا مصر" خلال الربع الأول من عام 2023، في مجالات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وكذا التنمية العمرانية.


وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، بأن التقرير أوضح أن صندوق تحيا مصر، على صعيد محور الحماية الاجتماعية، كثَّف جهوده خلال الربع الأول من العام الحالي في تنفيذ العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية التي من شأنها توفير الكساء والغذاء والأغطية، فضلًا عن تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية، لا سيما اليتيمات وكذا من ذوات الهمم، للزواج، مُؤكدًا أن عدد المستفيدين من مبادرات الحماية الاجتماعية بلغ حوالي مليون و633 ألف مواطن.


وشملت فعاليات الصندوق وأنشطته، فيما يخُص الحماية الاجتماعية: توزيع الملابس الجديدة، كتبرُّع من أكبر العلامات التجارية، على طلاب الجامعات الحكومية الأولى بالرعاية مجانًا، وتكريم أوائل الطلاب بتلك الجامعات أيضًا، واستفاد من مبادرة توزيع الملابس نحو 32 ألف طالب.


على الصعيد ذاته، لفت التقرير إلى مبادرة توزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أنه تم تجهيز ما يقرب من 200 ألف قطعة ملابس متنوعة؛ لتنفيذ المعارض بمحافظات الفيوم، القاهرة، سوهاج، الإسكندرية، دمياط، الشرقية، البحر الأحمر، أسوان، الغربية، الأقصر، المنيا، والبحيرة، وتسلّمت كل أسرة عدد 10 قطع ملابس و2 طقم سرير وبطانية ومجموعة أدوات كتابية ولعب أطفال، واستفاد من تلك المبادرة نحو 170 ألف أسرة.


وفضلًا عما تقدَّم، شمل محور الحماية الاجتماعية توزيع الأجهزة المنزلية ومستلزمات الزواج على الفتيات اليتيمات وكذا الفتيات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مبادرة "بالهنا والشفا" لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، وبها: لحوم، دواجن، خضروات، فواكه، وغيرها، إلى جانب مبادرة "شتاء آمن" لتوزيع الأغطية والمفروشات على الأسر المستحقة في شتى المحافظات.


وأكَّد التقرير أنه في بداية شهر رمضان، تم دعم وإمداد عدد 19 مطبخًا في 12 محافظة باللحوم والدواجن والمواد الغذائية؛ لتجهيز وجبات "إفطار صائم" بمعدل 19 ألفًا و500 وجبة يوميًا، وبإجمالي نصف مليون و85 ألف وجبة.


أما على صعيد محور الرعاية الصحية، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التقرير أشار إلى تنوُّع خدمات الرعاية الصحية التي قدمها الصندوق، خلال الربع الأول من العام الراهن، ما بين تنظيم القوافل الطبية، وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء المُوحد وغيرهما؛ حيث استفاد من المبادرات الصحية عددٌ من المستشفيات الحكومية والجامعية.


ومن أمثلة تلك المبادرات: مبادرة "كلنا جنبك" لتوفير ماكينات الغسيل الكلوي وكراسي طبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، ومبادرة "يوم جديد" لتوفير أجهزة مساعدة الأطفال المبتسرين في المستشفيات، ومبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات فقدان النظر، وغيرها. 


وحول الدعم النقدي المُقدَّم من الصندوق للمساهمة في دعم مؤسسات الدولة، أكد التقرير أن الصندوق ساهم بشكلٍ واضح في التنمية العمرانية للدولة المصرية، وغيرها من المجالات.

الوزراء مبادرات صندوق تحيا مصر حماية الاجتماعية التنمية الشاملة الحماية الاجتماعية

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