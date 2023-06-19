الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"حماتي خربت بيتي".. تفاصيل دعوى خلع تقدمت بها طبيبة فى محكمة الأسرة

دعوى خلع
دعوى خلع

تقدمت طبيبة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى خلع تحمل رقم " 9249 " لسنة 2023 تطالب فيها بخلع زوجها، لما تسبب لها من أضرار نفسية جسيمة بعد زواج استمر 7 شهور فقط.

وقالت "نورا .ن " فى دعواها: لم أفرح بالزواج مثل باقي صديقاتي، فمنذ عقد القران ونحن في مشاكل مخجلة بسبب تدخلات حماتي في أدق تفاصيل حياتنا، فاكتشفت أنه يحكى لها أدق  التفاصيل، ففى البداية رفضت السماح لنا بالسفر لقضاء يومين عسل فى شرم الشيخ واضطر لإلغاء الحجز بناء على رغبتها.

وتابعت الزوجة: برغم أنى أعيش بشقة مستقلة بعيدا عنها لكنها كانت مقيمة معنا بشكل دائم، وتتحكم في أكلنا وشربنا، وتتشاجر معي مشاجرات كبيرة مصطحبة بشتائم بذيئة إذا قررنا الخروج لزيارة أحد من أقاربي أو للعشاء بأحد المطاعم.

واختتمت “نورا”: أصبحت أعيش حياة مليئة بالنكد والخناق، طلبت منه كثيرا بأن يطلب منها الذهاب لشقتها لكنه كان يرفض ويتهمني أنا بالتقصير فى حقها، وبالنهاية قررت النزول للعمل في صيدليتى الخاصة، جن جنونها لتركي لها في الشقة بمفردها، وقامت بأخذ أغراضها وذهبت لشقتها، فأجبرني زوجي على ترك العمل في الصيدلية،  فرفضت فخيرني بين جلوسه معي بشرط ترك عملي فرفضت، فقام بالتعدى على بالضرب المبرح وترك منزل الزوجية وذهب للسكن مع والدته ومنذ أربع شهور وهو بهذا الوضع. 

اضرار نفسية الاسرة الزواج القاهرة الجديدة دعوى خلع شرم الشيخ

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