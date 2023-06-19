بينهم 4 حالتهم خطرة.. إصابة 18 فلسطينيًا عقب اقتحام جيش الاحتلال جنين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، صباح اليوم الإثنين، عن إصابة 18 شخصًا بالرصاص بينهم 4 بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها.

وقالت القناة إن هناك 4 إصابات خطيرة في صفوف الفلسطينيين، وجرى نقل شخص أصيب في الرأس إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي.

جدير بالذكر أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، حيث دارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.